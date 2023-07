Luglio 4, 2023

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra. Attacco con droni nella regione di Mosca questa mattina. I sistemi di difesa russa hanno abbattuto tutti i velivoli nemici. Le truppe di Kiev stanno “svolgendo il compito numero uno” nella controffensiva contro le forze russe e gli ultimi giorni sono stati “particolarmente proficui”. E’ quanto scrive su Twitter Oleksiy Danilov, a capo del Consiglio di Sicurezza nazionale e Difesa dell’Ucraina.