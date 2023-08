Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Agosto 10, 2023

E’ di almeno tre morti il bilancio di un attacco missilistico russo contro Zaporizhzhia, nell’Ucraina centrale. Lo ha riferito il governatore dell’omonima regione, Yurii Malashko, citato dal Kyiv Independent.

A Domodedovo, località alle porte di Mosca dove si trova il secondo aeroporto della capitale russa, sono state registrate esplosioni e incendi. Lo riporta l’agenzia ucraina Ukrinform, citando canali Telegram russi. In precedenza era stata riportata la dichiarazione del sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, che spiegava che, verso le 4 del mattino, droni erano stati abbattuti dei droni diretti verso Mosca.

Non “disposti a negoziare direttamente con Putin (…), non ci fidiamo di lui. Però una mediazione da parte di terzi è possibile”. Così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.