Luglio 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ultime news sulla guerra in Ucraina. E’ salito a 23, di cui 3 bambini, il bilancio dei civili uccisi nell’attacco da parte della Russia al centro della città ucraina di Vinnytsia. “Sconvolto” il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, ha segnalato almeno dieci esplosioni avvertite in città, invitando a rimanere nei rifugi.