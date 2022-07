Ucraina Russia, ultime news sulla guerra

Luglio 18, 2022

Ultime news sulla guerra Ucraina-Russia. “Ho la speranza che questa settimana sia possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e altri porti ucraini”, ha detto l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrel, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

“La vita di decine di migliaia di persone – continua Borrell – dipende da questo accordo. Non è un gioco diplomatico, si tratta di una questione di vita o di morte, di rimanere esseri umani. La Russia deve sbloccare i porti e consentire l’esportazione dei cereali ucraini, altrimenti – conclude – dovremo continuare a dire che usano il cibo come arma, senza alcuna considerazione per la vita umana”.

La concessione a Ucraina e Moldova dello status di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue è una “mossa geopolitica anti-russa”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano Izvestia.

Secondo il capo della diplomazia russa, Ucraina, Moldova e altri Paesi “corteggiati dall’Ue” sono destinati ad essere “comparse nei giochi dell’Occidente”. Allo stesso tempo, ha osservato, gli Stati Uniti sono i veri registi di queste iniziative e “ordinano la trama sulla base della quale viene scritta la sceneggiatura anti-russa in Europa”.