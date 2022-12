Dicembre 4, 2022

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra. Mosca non accetterà il price cap sul petrolio della Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia stampa russa Tass.

Proseguono gli attacchi da parte della Russia. Colpito a Kherson un centro oncologico, sabotata una linea di rifornimento di Mosca in Lugansk.