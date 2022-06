Giugno 6, 2022

La visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov previst atra oggi e martedì in Serbia è stata annullata in seguito alla chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi vicini, Bulgaria, Macedonia del Nord, Montenegro. Tonano le bombe su Kiev, dove un attacco russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale. Intanto Putin avverte di nuovo l’Occidente: “Invio nuove armi rischiano di estendere il conflitto”.