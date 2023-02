Febbraio 8, 2023

Il presidente ucraina Volodymyr Zelensky si è recato oggi in visita a sorpresa a Londra, si tratta del secondo viaggio all’estero del presidente dall’inizio dell’invasione. Intanto continua l’assembramento di migliaia di soldati russi nell’Est dell’Ucraina e si teme una massiccia nuova offensiva.