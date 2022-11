Novembre 4, 2022

Le minacce nucleari sono inaccettabili sia per la Germania che per la Cina. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine di un incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino in cui si è affrontato in particolar modo il tema della guerra in Ucraina e della ricerca della pace.