Novembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

Le parole del Papa sono “inaccettabili”, “non tocca al leader della Chiesa cattolica commentare una situazione con il quale né lo Stato (il Vaticano) né la Chiesa hanno nulla a che fare”. Lo ha detto il vicespeaker del senato russo, Konstantin Kosachev, citato della Tass, dopo che Papa Francesco ha parlato della guerra in Ucraina.