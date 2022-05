Maggio 30, 2022

L’ex sindaco di Roma prende parte al convegno di Roma ‘Fermare la guerra’, organizzato a Palazzo Wedekind dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo e dall’associazione Identità europea, in collaborazione con Partitalia. Dal giornalista Capuozzo al generale Bertolini, tanti gli interventi “controcorrente” che si sono succeduti nell’incontro moderato da Massimo Magliaro.