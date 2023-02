Febbraio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sirene di allarme in tutta l’Ucraina. Una infrastruttura critica è stata danneggiata in un raid russo alle prime ore di questa mattina nella regione di Leopoli, ha denunciato il governatore Maksym Kozytskyi su Telegram, precisando che non ci sono state vittime e l’incendio che si è sviluppato con il bombardamento è stato spento.