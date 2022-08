Agosto 7, 2022

Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato spento. Lo ha dichiarato la società ucraina per l’energia atomica Energoatom, spiegando che dopo che un “bombardamento ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell’impianto”. Si tratta di una “grave e irresponsabile violazione delle norme di sicurezza nucleare”. Ha detto il capo degli affari esteri dell’UE Josep Borrell.