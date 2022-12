Ucraina, Stoltenberg: “Russia vuole congelare conflitto per preparare nuova offensiva”

Dicembre 7, 2022

La Russia sta cercando di “congelare” il conflitto in Ucraina durante l’inverno per preparare le sue forze ad una nuova offensiva il prossimo anno. E’ questa l’opinione del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per il quale “non ci sono al momento” le condizioni per negoziare la pace. “Non ci sono le condizioni perché la Russia non ha mostrato nessuna disponibilità a negoziati che rispettino la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha detto intervenendo ad un evento del Financial Times. “Spetta agli ucraini – ha aggiunto – decidere quando è il momento giusto di iniziare a negoziare ed accettare le condizioni. La maggior parte delle guerre e molto probabilmente anche questa finirà al tavolo negoziale”.