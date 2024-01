Ucraina, Sunak a Kiev: gli aiuti in arrivo

Gennaio 12, 2024

Il premier britannico Rishi Sunak sarà oggi a Kiev e incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In quell’occasione sarà annunciato un “importante pacchetto di sostegno” da 2,5 miliardi di sterline di aiuti militari per il 2024 e il 2025.