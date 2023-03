Marzo 10, 2023

“Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri del G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, con il contributo delle imprese italiane”. E’ il tweet del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino” aggiunge.