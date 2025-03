Ucraina, telefonata fiume Trump-Putin: la roadmap per una “pace durevole”

19 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

Prima parziale fumata bianca verso la pace in Ucraina dopo la telefonata fiume tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Concordata una roadmap per una “pace durevole”, che inizierà con una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture energetiche. Mosca chiede lo stop alle forniture di armi a Kiev, deciso intanto uno scambio di 175 prigionieri. Ma per Zelensky, Putin non è pronto a porre fine alla guerra. I colloqui per il cessate il fuoco continueranno domenica nella città saudita di Gedda.