Ucraina, Trump: “Sono molto arrabbiato con Putin”

31 Marzo 2025

Il presidente americano Donald Trump si è detto ”molto arrabbiato con Putin” e ha minacciato di ”mettere dazi sul petrolio che esce dalla Russia” nel caso in cui ”la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina”. Lo ha detto lo stesso Trump nel corso di un’intervista all’emittente Nbc News, spiegando di essere ”molto arrabbiato” per le critiche del presidente russo Vladimir Putin rispetto alla credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.