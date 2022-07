Ucraina, Ue approva un prestito da un miliardo di euro

Luglio 12, 2022

I ministri dell’Economia e delle Finanze Ue riuniti a Bruxelles hanno approvato un prestito per un miliardo di euro all’Ucraina nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis: “L’Ucraina è un’economia in guerra e ha un forte bisogno di fondi a breve termine. L’Ue è pronta ad aiutare”, ha scritto. La Commissione ha proposto un piano di prestiti a lunga scadenza e tassi di favore per un totale di 9 mld di euro nel 2022.