Luglio 18, 2022

Nuove misure in vista contro la Russia. Questa volta nel mirino della Commissione europea c’è uno dei beni più preziosi, dopo il gas, per Mosca, ovvero l’oro. A Bruxelles riunione dei ministri degli Esteri.

“La brutale guerra della Russia contro l’Ucraina continua senza sosta. Proponiamo di inasprire le nostre dure sanzioni Ue contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace e prorogarle fino a gennaio 2023”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.