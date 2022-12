Dicembre 5, 2022

Almeno tre morti per una esplosione che si è verificata nell’aeroporto militare russo di Ryazan, a sud est di Mosca. Una seconda esplosione si è inoltre verificata nell’aeroporto di Engels, vicino a Sarato. Sul fronte ucraino non si fermano gli attacchi e in cinque regioni tornano i blackout programmati.