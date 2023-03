Marzo 17, 2023

Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Per Pechino il viaggio è volto ad approfondire la fiducia reciproca tra Cina e Russia. Il Cremlino fa sapere che visita del presidente cinese servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi.