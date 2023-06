Giugno 13, 2023

L’Onu condanna l’attacco russo nella città ucraina di Kryvyi Rih che ha provocato almeno sei morti, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Prevista per oggi la visita del direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per valutare la situazione e presentare un programma di assistenza in seguito alla catastrofica inondazione seguita alla distruzione della diga di Nova Kakhovka.