Novembre 23, 2022

Un neonato è morto in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia. Attacchi anche nella regione orientale di Kharkiv. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di seminare terrore e morte.