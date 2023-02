Ucraina, Unicef: “Devastante la conta dei bambini morti”

Febbraio 24, 2023

“365 giorni in cui guardiamo morire bambini e bambine che potrebbero essere nostri figlie e figlie. Non è possibile, è devastante, è brutale. Dove ci porterà tutto questo? ”. Lo dichiara Andrea Iacomini portavoce dell’Unicef Italia. ”Siamo qui a un anno dall’inizio del conflitto a fare il macabro conto dei morti che probabilmente saranno molti e molti di più di quelli registrati – prosegue – 5 milioni di bambini e bambine non vanno più a scuola, 1,5 milioni rischiano gravi danni alla propria salute mentale a causa di ciò che hanno visto o vissuto”.