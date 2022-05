Maggio 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Dall’intelligence Usa un aiuto “concreto e decisivo” all’Ucraina per eliminare generali e alti ufficiali russi. Lo rivela il New York Times, che spiega come alle truppe di Kiev siano stati forniti aiuti determinanti grazie all’elaborazione delle intercettazioni dei nemici, informazioni raccolte e localizzazione dei centri di comando.