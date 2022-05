Maggio 31, 2022

“La guerra ha anche peggiorato di colpo le prospettive di crescita dell’economia mondiale in una fase in cui i danni inferti dalla pandemia non sono ancora del tutto riparati”. Lo sottolinea il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco nelle sue Considerazioni finali. “L’incertezza è drasticamente aumentata a livello globale” avverte.