Febbraio 9, 2023

“Grazie per il supporto, l’Europa significa libertà, l’Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento all’Europarlamento. Il premier a Bruxelles per il Consiglio Europeo incentrato sui temi economici e le migrazioni, a cui parteciperà anche Giorgia Meloni, che ha definito “inopportuno” l’incontro di ieri a Parigi con il presidente Macron e il cancelliere Olaf Scholz.