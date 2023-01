Gennaio 25, 2023

“Sincera gratitudine” è stata espressa in una telefonata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e a “tutti i nostri amici in Germania” per il via libera di Berlino alla fornitura dei carri armati Leopard 2 alle forze di Kiev.