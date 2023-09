Settembre 22, 2023

Nella sua visita negli Stati Uniti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incassa nuovi aiuti a Kiev per 325 milioni. Il pacchetto include nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell’Ucraina di continuare la sua controffensiva. Nel pacchetto compresi i carri armati Abrams.