Giugno 1, 2022

L’Ucraina non ha intenzione di attaccare la Russia: lo ha detto il presidente Vladimir Zelensky commentando indiscrezioni dei media secondo cui Kiev potrebbe utilizzare i sistemi missilistici che riceverà dagli Stati Uniti per colpire obiettivi sul territorio russo. “I missili verranno utilizzati solamente per autodifesa”, ha detto.