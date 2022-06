Giugno 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video in cui denuncia pesanti combattimenti sulle città di Lysychansk e Sievierodonetsk. “Quella in Ucraina sarà una crisi di lunga durata”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui l’Occidente ha dimostrato il suo vero atteggiamento nei confronti della Russia. “Non ci fideremo mai più dell’Occidente”, ha aggiunto.