Ottobre 30, 2022

“È ora necessaria una forte risposta internazionale sia a livello delle Nazioni Unite che ad altri livelli, compreso quello del G20”. Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la decisione di Mosca di sospendere la sua partecipazione all’accordo sul grano.