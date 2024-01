Ucraina, Zelensky: “Trump? Lo invito a Kiev se ferma guerra in 24 ore”

Gennaio 22, 2024

“Trump? Lo invito a Kiev se sa come fermare la guerra in 24 ore”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino in merito alle ultime dichiarazioni dell’ex presidente Usa. “Può darsi che si tratti solo di un’affermazione politica e lo capisco perché è tempo di elezioni. Ma se ha una soluzione, devo conoscerla”, spiega rinnovando l’invito al tycoon.