Giugno 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sarà a Kiev oggi e domani il cardinale Matteo Zuppi, scelto dal Papa come inviato per la missione di pace in Ucraina. “Si tratta – spiega la Santa Sede – di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”.