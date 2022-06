Giugno 29, 2022

Entro il 2035 i furgoni e le auto nuove in Ue dovranno essere a emissioni zero. Il Consiglio Ue ha infatti concordato di introdurre nella propria posizione negoziale un obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 100% entro il 2035 per i furgoni e le auto nuove. Il Consiglio negozierà ora con il Parlamento Europeo, colegislatore dell’Ue.