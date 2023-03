Marzo 18, 2023

L’aspettativa di vita nell’Unione europea è calata per il secondo anno consecutivo, tornando indietro di dieci anni. Italia in controtendenza, con una delle aspettative di vita più alte: supera infatti gli 83 anni nella maggior parte delle regioni del Nord insieme a Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, mentre si attesta intorno agli 80 anni in Campania. Meglio dell’Italia solo Spagna, Svezia e Lussemburgo.