Ue: Italia recuperi Ici non versata da Chiesa e no profit

Marzo 3, 2023

(Tog/AdnKronnos)

La Commissione Europea ordina all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali, in particolare la Chiesa e le associazioni no profit, sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). La decisione, spiega l’esecutivo Ue, segue una sentenza del 2018 della Corte di Giustizia, che annullava in parte una decisione della Commissione del 2012, la quale dichiarava l’esenzione fiscale incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell’Ue, ma rinunciava al recupero delle somme dovute.