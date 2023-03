Marzo 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Giorgia Meloni si dice “molto soddisfatta” dell’incontro avuto ieri sera con Emmanuel Macron. Ai giornalisti a Bruxelles che le chiedono se ci sia volontà di una maggiore collaborazione tra Italia e Francia, il premier risponde: “Penso assolutamente di sì, mi pare ci sia voglia di collaborare su materie che sono sicuramente di importanza strategica”.