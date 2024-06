Ue, Meloni: “Su nomine mancanza rispetto verso cittadini europei

28 Giugno 2024

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i vertici Ue è sbagliata nel merito e nel metodo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il via libera del Consiglio europeo ai ‘top job’, spiegando di aver “deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini europei e del loro voto”. L’Italia ha votato contro Costa e Kallas, mentre si è astenuta su von der Leyen.