Ue, Parlamento approva nuova legge per combattere deforestazione globale

Aprile 20, 2023

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’Ue solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.

Il regolamento è stato approvato con 552 voti favorevoli, 44 voti contrari e 43 astensioni.