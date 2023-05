Maggio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

La Commissione Ue vara una direttiva contro la corruzione, tutti gli Stati membri armonizzare la legislazione in materia e avere un’autorità apposita con standard comuni per combatterla e prevedere pene più severe. La definizione stessa di corruzione sarà ampliata, per contemplare anche l’appropriazione indebita, il traffico di influenze, l’abuso di funzione, l’ostruzione alla giustizia, l’arricchimento illecito e il tentativo di corruzione.