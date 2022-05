Maggio 15, 2022

Commissione europea verso la revisione delle stime di crescita dell’Eurozona per il 2022, con un drastico taglio rispetto alla sua ultima previsione sul Pil di febbraio, che si attestava al 4%.

Nelle nuove previsioni economiche di primavera che Bruxelles presenterà lunedì l’Italia dovrebbe perdere circa un punto e mezzo di Pil rispetto al 4,1% prospettato a febbraio.

A pesare sulla crescita dell’intera zona euro è principalmente l’impatto economico della guerra in Ucraina.