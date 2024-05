Ue, via libera Consiglio a Net-Zero Industry Act

28 Maggio 2024

Il Consiglio Ue ha adottato definitivamente il Net-Zero Industry Act, un regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema produttivo europeo con tecnologie a zero emissioni nette. Il regolamento mira a promuovere la diffusione industriale delle tecnologie a impatto zero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue, utilizzando il mercato unico per cercare di elevare la posizione dell’Europa a leader nelle tecnologie verdi industriali. Per Jo Brouns, ministro delle Fiandre per l’Economia, l’Innovazione, il Lavoro, l’Economia Sociale e l’Agricoltura, “il Net-Zero Industry Act è una delle pietre miliari di una nuova politica industriale. Questo atto giuridico aiuterà l’Europa a guidare la corsa globale verso le tecnologie verdi e farà in modo che il nostro contributo alla lotta contro il cambiamento climatico riduca anche le nostre dipendenze, rafforzi la nostra autonomia strategica e ci aiuti a creare crescita e posti di lavoro in Europa”