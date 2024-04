Ue, Von der Leyen: “Dal 2020 successo di tutto ma ora siamo più forti”

23 Aprile 2024

Dal 2020 “abbiamo attraversato l’inferno, ma sotto molti aspetti ne siamo usciti più forti”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo in plenaria a Strasburgo, l’ultima della legislatura. “Dalle ultime elezioni europee – ricorda von der Leyen – la nostra Unione ha superato due crisi di proporzioni storiche. La crisi sanitaria da Covid-19 e la guerra in Ucraina, con una crisi energetica ‘made in Russia’”, ha ricordato. “Non ho dimenticato che nel 2020 molti avevano previsto una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo”, ha sottolineato affermando che presto “il costo dell’energia scenderà”.