Febbraio 1, 2023

“Il prossimo decennio sarà quello che deciderà se avremo successo nel combattere il cambiamento climatico”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando in conferenza stampa a Bruxelles il piano industriale per il Green Deal. “La cosa più importante è l’industria per l’obiettivo emissioni zero. Siamo convinti che il Green Deal europeo sia la nostra strategia di crescita”, aggiunge von der Leyen.