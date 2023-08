Agosto 3, 2023

Un ufficiale della Guardia di Finanza per lungo tempo in servizio presso la Dna, è finito sotto inchiesta per accesso abusivo ai sistemi informatici. La Procura di Perugia indaga su presunti dossieraggi illeciti e ricatti nei confronti di politici, manager e vip.