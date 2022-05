Maggio 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono 9 milioni le morti nel mondo ogni anno attribuibili all’inquinamento. A confermarlo un’analisi pubblicata dalla Commissione Inquinamento e Salute. Di fatto un decesso su 6 tra quelli che avvengono sul nostro Pianeta è diretta conseguenza di una malattia provocata dall’inquinamento: in primis dell’aria, ma anche dell’acqua e del suolo. Sul piano qualitativo, i ricercatori hanno registrato un aumento del numero di vittime negli Stati occidentali.