Luglio 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sarà attivo entro il 27 luglio, promosso dal Mise, il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.