Una famiglia su 4 in Italia a rischio povertà assoluta

Ottobre 24, 2022

Una famiglia su quattro a rischio di povertà assoluta, carovita e crisi peggioreranno la situazione. Nel documento, stilato dall’Ufficio studi dell’associazione Liberi dal debito, in collaborazione con Legge3.it, si stima che siano oltre 7 milioni gli italiani in situazione di sovraindebitamento, con più di 1 famiglia su 4 (25,3%) a rischio di povertà assoluta.

Il dato della povertà relativa nel 2021 interessa l’11,1% del totale delle famiglie nel nostro paese e il 14,8% degli individui singoli, con un picco del 32,2% in Puglia.