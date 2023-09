Una pagaia contro patologie cardiovascolari e tumore al seno: torna il CardioBreast Dragon Boat Festival

Settembre 18, 2023

Torna il CardioBreast Dragon Boat Festival, manifestazione sportiva e di sensibilizzazione dell’Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari e della Federazione Italiana Dragon Boat. La prima tappa si è svolta sabato 16 settembre a Trevignano Romano; le successive toccheranno Veneto, Toscana e Puglia e saranno il 23 settembre a Peschiera del Garda (VR), l’08 ottobre a Stagno Collesalvetti (LI) e il 14 ottobre a Bari.

La kermesse vuole sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza della prevenzione per la salute cardiovascolare, degli screening per le patologie oncologiche e sullo sport perfetto per le donne operate di tumore al seno, il Dragon Boat. Durante la tappa di Trevignano Romano,a disposizione dei cittadini, due truck per controlli gratuiti: uno per le patologie cardiache, inviato dall’Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari e l’altro per gli screening mammografici, inviato da ASL Rm 4.